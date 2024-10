Roma, Juric: “Mi dispiace per i fischi a Zalewski. Hummels non gioca per scelta tecnica” (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza prima della sfida alla Fiorentina "Ogni partita è importante perché siamo indietro, questo è uno scontro diretto e ha valore in più. Sarà fondamentale vincere". Così Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "La squadra ha preso la strada giusta e deve provare Sbircialanotizia.it - Roma, Juric: “Mi dispiace per i fischi a Zalewski. Hummels non gioca per scelta tecnica” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il tecnico giallorosso ha parlato in conferenza prima della sfida alla Fiorentina "Ogni partita è importante perché siamo indietro, questo è uno scontro diretto e ha valore in più. Sarà fondamentale vincere". Così Ivan, allenatore della, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "La squadra ha preso la strada giusta e deve provare

Calcio : Roma. Juric "Fondamentale fare grande vittoria con Fiorentina" - Il tecnico giallorosso: "Sulla strafa giusta, serve essere più cattivi in zona gol" ROMA - "La squadra ha preso la strada giusta su tante cose, lo abbiamo visto anche in Europa League. Per vincere le partite non bisogna avere cali di tensione ed ... (Ilgiornaleditalia.it)

Roma - Juric : “Mi dispiace per i fischi a Zalewski. Hummels non gioca per scelta tecnica” - (Adnkronos) – "Ogni partita è importante perché siamo indietro, questo è uno scontro diretto e ha valore in più. Sarà fondamentale vincere". Così Ivan Juric, allenatore della Roma, alla vigilia del match contro la Fiorentina. "La squadra ha preso la ... (Periodicodaily.com)

Juric : «Vi spiego perché Hummels non gioca. Sugli infortuni della Roma…» - Le dichiarazioni in conferenza stampa di Juric in vista della sfida tra la sua Roma e la Fiorentina. Ecco le parole In conferenza stampa, l’allenatore della Roma Juric, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti della sfida contro la ... (Calcionews24.com)

Roma - Juric : “A Firenze fondamentale fare una grande vittoria. Hummels? Scelta tecnica” - “Partita decisiva per capire le ambizioni? La squadra ha preso una strada giusta per tante cose, sicuramente per vincere le partite bisogna essere molto più cattivi davanti alla porta e non concedere nessun calo di attenzione. Ogni partita è molto ... (Sportface.it)