Napoli, Conte: “Il Milan è un top club. Leao spacca le partite, ma …” (Di sabato 26 ottobre 2024) Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di martedì 29 ottobre contro il Milan Pianetamilan.it - Napoli, Conte: “Il Milan è un top club. Leao spacca le partite, ma …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Antonio, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della sfida di martedì 29 ottobre contro il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Conte : «Ora mi gusto Inter-Juve - contro il Milan una sfida nuova per noi» - Le parole di Antonio Conte, allenatore del Napoli, dopo la vittoria casalinga per 1-0 contro il Lecce. Tutti i dettagli in merito Antonio Conte ha parlato a Dazn dopo Napoli-Lecce, terminata 1-0. INTER-JUVE – «La guarderò di sicuro, la passione per ... (Calcionews24.com)

Conte : «Guarderò Inter-Juventus! Napoli - posizione inaspettata» - Conte dopo Napoli-Lecce terminata sul punteggio di 1-0, su DAZN ha parlato della partita della sua squadra e poi di Inter-Juventus, in campo domani alle 18. IL DERBY D’ITALIA – Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Lecce, ammette che guarderà il ... (Inter-news.it)

Napoli-Lecce - Conte : "Ora possiamo gustarci Inter-Juventus" - Napoli, 26 ottobre 2024 - In una delle sue precedenti squadre si parlerebbe dell'ennesima vittoria di 'corto muso', quelle non proprio belle che fanno storcere il naso ai puristi del pallone, di cui molti presenti proprio nel capoluogo campano: nel ... (Sport.quotidiano.net)

Napoli - Conte : “Vittoria meritata - andiamo a San Siro con la mentalità giusta’” - Al termine della sfida contro il Lecce, l’allenatore del Napoli Antonio Conte si è presentato, come di consuetudine, nella sala conferenze dello stadio Maradona per rispondere alle domande dei giornalisti. Conte, è soddisfatto della ... (Terzotemponapoli.com)