Crozza-Meloni interrotta dal giornalista: “Ora basta, aboliamo le domande e le conferenze stampa” (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Giorgia Meloni intenta a fare l’ennesimo video celebrativo con i risultati del suo governo. La voce fuori campo di un giornalista, però, continua a interromperla: “Ora basta, abbiamo abolito le domande e le conferenze stampa”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolo Crozza-Meloni interrotta dal giornalista: “Ora basta, aboliamo le domande e le conferenze stampa” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Crozza-Meloni interrotta dal giornalista: “Ora basta, aboliamo le domande e le conferenze stampa” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nella nuova puntata di Fratelli di, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, Mauriziotorna nei panni di Giorgiaintenta a fare l’ennesimo video celebrativo con i risultati del suo governo. La voce fuori campo di un, però, continua a interromperla: “Ora, abbiamo abolito lee le”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)” L'articolodal: “Oralee le” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fratelli di Crozza - Meloni : "Niente conferenze stampa - solo video celebrativi. Tra le tante cose fatte avemo abolito proprio le domande" - Maurizio Crozza torna nei panni della Premier Giorgia Meloni intenta a fare l’ennesimo video celebrativo con i risultati del suo governo Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su ... (Ilgiornaleditalia.it)

Crozza nei panni di Mario Sechi : «Giorgia Meloni la premier più amata al mondo? Non lo dico io ma l’Ocse…» – Il video - «Che sia la premier più amata al mondo non lo dico io…lo dice l’OCSE…a Hollywood hanno messo le impronte delle mani vicino a quelle di Sylvester Stallone». In Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su ... (Open.online)

Crozza-Sechi in difesa della Meloni : “TicketOne ha messo in prevendita i biglietti per vederla guarire i malati con l’imposizione della mano destra” - Nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su discovery+, e nuova maschera di Maurizio Crozza nei panni di Mario Sechi, ex capo ufficio stampa di Giorgia Meloni e tra i suoi più devoti uomini, ... (Ilfattoquotidiano.it)

Crozza nei panni di Mario Sechi : «Giorgia Meloni la premier più amata al mondo? Non lo dico io ma l’Ocse…» – Il video - «Che sia la premier più amata al mondo non lo dico io…lo dice l’OCSE…a Hollywood hanno messo le impronte delle mani vicino a quelle di Sylvester Stallone». In Fratelli di Crozza, in onda ogni venerdì in prima serata su Nove e in streaming su ... (Open.online)