Il Marsiglia aveva fatto un’offerta per Raspadori in estate: il club ha rifiutato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Televomero – Il Marsiglia aveva fatto un’offerta per Raspadori in estate: il club ha rifiutato Il giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto in L'articolo Il Marsiglia aveva fatto un’offerta per Raspadori in estate: il club ha rifiutato proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Il Marsiglia aveva fatto un’offerta per Raspadori in estate: il club ha rifiutato Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Televomero – Ilperin: ilhaIl giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, è intervenuto in L'articolo Ilperin: ilhaproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio sotto shock: l’ex Psg e Marsiglia muore a soli 35 anni - Lutto nel mondo del calcio perché nella serata di giovedì è venuto a mancare Abdelaziz Barrada, per tutti Abdel. Centrocampista classe 1989, secondo quanto riportato da alcuni media in Marocco, è mort ... (tuttosport.com)

Calcio in lutto: morto a 35 anni Abdelaziz Barrada, ex di Psg e Marsiglia - Il centrocampista marocchino sarebbe stato colpito da un infarto. Si era ritirato dal calcio giocato solo pochi mesi fa ... (gazzetta.it)

Lutto nel mondo del calcio: è morto giovanissimo l'ex Marsiglia e Getafe per un infarto! - Lutto nel mondo del calcio e più precisamente in Marocco, perché l'ex nazionale della nazionale marocchina Abdelaziz Barrada è morto oggi per arresto cardiaco, alla giovane età di 35 anni. Abdel Barra ... (msn.com)

Abdel Barrada è morto a 35 anni: l’ex Marsiglia stroncato da un infarto pochi mesi dopo il ritiro - L'ex nazionale marocchino Abdel Barrada è morto a causa di un infarto pochi mesi dopo il suo ritiro dal calcio giocato: aveva 35 anni ... (fanpage.it)