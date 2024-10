Escursionista tedesco bloccato in Val Grande, attivati i soccorsi (Di venerdì 25 ottobre 2024) Soccorso alpino, vigili del fuoco e Sagf stanno intervenendo in Val Grande per il recupero di un Escursionista tedesco in difficoltà nella zona di In La Piana.A lanciare l'allarme è stato lo stesso turista, tramite l'apparecchiatura Garmin inReach. Viste le condizioni meteo, nessun elicottero Novaratoday.it - Escursionista tedesco bloccato in Val Grande, attivati i soccorsi Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Soccorso alpino, vigili del fuoco e Sagf stanno intervenendo in Valper il recupero di unin difficoltà nella zona di In La Piana.A lanciare l'allarme è stato lo stesso turista, tramite l'apparecchiatura Garmin inReach. Viste le condizioni meteo, nessun elicottero

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monte Rosa - disperso escursionista tedesco da otto giorni - Squadre di soccorritori sono attive dalle prime luci dell’alba a Macugnaga, nella valle Anzasca, situata alle pendici del Monte Rosa, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. L’operazione è stata avviata per cercare una persona scomparsa da otto ... (Thesocialpost.it)

Un escursionista tedesco disperso sul Monte Rosa - AGI - Squadre di soccorritori in movimento dalle prime luci dell'alba di questa mattina a Macugnaga, in valle Anzasca, alle pendici del Monte Rosa, in provincia del Vco, dove è scattato il protocollo di ricerca in montagna di una persona di cui non ... (Agi.it)

Valle Aurina - trovato morto escursionista tedesco disperso da lunedì - La salma rinvenuta in un punto roccioso fra le cime Schüttalkopf e Schroppa Disperso da lunedì scorso in Valle Aurina, è stato trovato morto il turista tedesco di 64 anni sulle montagne sopra Predoi. Dopo il ritrovamento del suo zaino lungo la via ... (Sbircialanotizia.it)

Valle Aurina - trovato morto escursionista tedesco disperso da lunedì - (Adnkronos) – Disperso da lunedì scorso in Valle Aurina, è stato trovato morto il turista tedesco di 64 anni sulle montagne sopra Predoi. Dopo il ritrovamento del suo zaino lungo la via Lausitzer e dell'auto in un parcheggio a Predoi, oggi il ... (Webmagazine24.it)