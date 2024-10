Transizione ecologica e digitale, 8 milioni di euro per nuovi progetti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Investire sulle competenze delle persone, per rafforzarne le opportunità di ingresso e permanenza nel mondo del lavoro, a fronte dei processi di Transizione ecologica e digitale in corso. La Regione ha approvato un nuovo bando che stanzia 8 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027 Parmatoday.it - Transizione ecologica e digitale, 8 milioni di euro per nuovi progetti Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Investire sulle competenze delle persone, per rafforzarne le opportunità di ingresso e permanenza nel mondo del lavoro, a fronte dei processi diin corso. La Regione ha approvato un nuovo bando che stanzia 8didel Fondo socialepeo Plus 2021-2027

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crisi climatica, verso un riscaldamento di 3,1 °C. ONU: “Giochiamo col fuoco, il tempo è scaduto” - Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) siamo sulla strada di un catastrofico riscaldamento di 3,1 °C entro la fine del secolo ... (fanpage.it)

Terna e BEI insieme per il rinnovo della rete elettrica nazionale - Di Foggia (Terna): "È necessario ammodernare gli asset esistenti con componenti tecnologicamente avanzati, così da incrementare la resilienza della rete" ... (affaritaliani.it)

Kas paliek no Eiropas zala kursa? Zala pareja un Italijas uznemumu ieguldijums - Cosa resta del Green Deal? Come stanno cambiando le politiche nazionali per attuarlo, e a che punto è la transizione ecologica? (notizie.it)

Digital Transformation: le nuove Insidie (e le Soluzioni) per Agenti e Broker, nell’Osservatorio 2024 di CGPA Europe - Presentato oggi a Milano l’Osservatorio europeo degli Intermediari assicurativi di CGPA Europe, compagnia specializzata nell’assicurazione dei rischi di ... (pltv.it)

Napoli, Camera commercio stanzia 6.5 milioni di euro per le imprese: ecco 5 nuovi bandi - anche finalizzate ad approcci green oriented volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo. La somma stanziata, derivante dall’incremento del 20 per cento del diritto annuale, a ... (giustizianews24.it)