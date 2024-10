Terni, due operai morti su A1: travolti poco dopo essere scesi da camion (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un camion avrebbe tamponato il mezzo da cui erano appena scesi e la forza dell'urto li avrebbe uccisi sul colpo; un terzo operaio rimasto sul mezzo sarebbe lievemente ferito L'articolo Terni, due operai morti su A1: travolti poco dopo essere scesi da camion proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Terni, due operai morti su A1: travolti poco dopo essere scesi da camion Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Unavrebbe tamponato il mezzo da cui erano appenae la forza dell'urto li avrebbe uccisi sul colpo; un terzoo rimasto sul mezzo sarebbe lievemente ferito L'articolo, duesu A1:daproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tragico tamponamento in autostrada sulla A1 in Umbria: morti due operai - E'di due operai morti e un ferito lieve il bilancio di un incidente stradale accaduto all'alba di oggi sull'A1 fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano in ... (gazzettadelsud.it)

Due operai sono morti investiti sull’A1 tra Orvieto e Attigliano - Due operai sono morti investiti all’alba di giovedì 24 ottobre 2024 sull’A1 fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano in direzione Sud, in provincia di Terni. Secondo una prima ricostruzione della poli ... (msn.com)

Due operai travolti e uccisi da un camion sull’A1 in Umbria. Erano scesi dal loro autocarro perché avevano finito la benzina - Nel punto in cui si è verificato l’incidente sono intervenuti gli operatori del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Orvieto, gli addetti di Autostrade per l’Italia. Il ... (ilfattoquotidiano.it)