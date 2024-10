Metropolitanmagazine.it - Sinwar era il leader di Hamas, il rivoluzionario in Palestina, il nemico di Israele

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un ritratto inedito di, uomo poliedrico,diin, terrorista in. Yahyafu ildie figura chiave nella resistenza palestinese. Egli incarna la complessità di una vita segnata dalla lotta armata e dalle sue radici nel trauma della Nakba. Nacque nel 1962 in un campo profughi a Khan Younis, nella Striscia di Gaza.ha trasformato la sua esperienza di sfollamento e oppressione in una lotta senza tregua contro, diventando uno deipiù temuti e rispettati nel panorama del conflitto israelo-palestinese. Figura ambivalente e enigmatica, era conosciuto tanto per la sua brutalità quanto per la sua capacità di guidare e ispirare i suoi uomini.ha giocato un ruolo decisivo nel plasmare la strategia di, sia militare che politica, fino alla sua morte nel 2024.