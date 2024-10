Napoli-Lecce, Conte ha un asso nella manica: possibile debutto per un calciatore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un nuovo volto pronto a stupire al Maradona? Napoli – Antonio Conte sembra avere un asso nella manica per la sfida di sabato contro il Lecce. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico del Napoli sta valutando la possibilità di schierare un giocatore che potrebbe fare il suo debutto dal primo minuto in campionato. La scelta potrebbe ricadere su Cyril Ngonge, giovane attaccante belga che ha già impressionato Conte con il suo impegno durante gli allenamenti. Con il match di martedì contro il Milan all’orizzonte, Conte sta pensando a un po’ di turnover per gestire al meglio le energie della squadra. Matteo Politano, titolare fisso nelle ultime gare, potrebbe finalmente prendersi un turno di riposo, aprendo così la strada a Ngonge per dimostrare il suo valore. Napolipiu.com - Napoli-Lecce, Conte ha un asso nella manica: possibile debutto per un calciatore Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un nuovo volto pronto a stupire al Maradona?– Antoniosembra avere unper la sfida di sabato contro il. Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico delsta valutando la possibilità di schierare un giocatore che potrebbe fare il suodal primo minuto in campionato. La scelta potrebbe ricadere su Cyril Ngonge, giovane attaccante belga che ha già impressionatocon il suo impegno durante gli allenamenti. Con il match di martedì contro il Milan all’orizzonte,sta pensando a un po’ di turnover per gestire al meglio le energie della squadra. Matteo Politano, titolare fisso nelle ultime gare, potrebbe finalmente prendersi un turno di riposo, aprendo così la strada a Ngonge per dimostrare il suo valore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli-Lecce - Conte cambia tutto : Tridente con Ngonge e Neres - Lukaku resta il perno dell’attacco Romelu Lukaku non si tocca. Altri cambi in arrivo? Oltre all’attacco, anche la difesa e il centrocampo potrebbero vedere novità. Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano potrebbero prendersi un turno di riposo dopo sette partite consecutive e gli impegni con le rispettive nazionali. (Napolipiu.com)

Napoli-Lecce - Conte rivoluziona l’attacco : pronto un titolare a sorpresa - Il Lecce, infatti, è reduce dal clamoroso ko per 6-0 in casa contro la Fiorentina ed è certo che non farà una figura del genere anche al Maradona sabato prossimo alle 15. itL’allenatore del Napoli, infatti, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, avrebbe intenzione di cambiare due terzi del reparto offensivo. (Spazionapoli.it)

LIVE – Napoli-Lecce - Conte in conferenza stampa (DIRETTA) - . La capolista del torneo non si vuole fermare e ha intenzione di continuare al propria crescita con il passare delle settimane, in modo da far sognare in grande i propri tifosi. Il tecnico del club partenopeo Antonio Conte alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di giovedì 24 ottobre alle ore 14:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. (Sportface.it)