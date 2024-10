Lettera43.it - McDonald’s, negli Usa è epidemia di escherichia coli: 49 intossicati, un morto e crollo in Borsa

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è crollato a Wall Street nella seduta del 23 ottobre e l’attesa per il destino indel colosso del fast food continua a crescere. L’azienda fondata da Ray Kroc nel 1955 è al centro delle indagini del Centers for Disease Control and Prevention a causa di 49 casi di malessere tra i suoi clienti e di un’diche ha portato anche alla morte di una persona. Le quotazioni diinsono crollate di oltre il 7 per cento. Un calo importante che rischia di non fermarsi, perché l’allerta potrebbe allontanare i clienti dagli store in Colorado e in Nebraska, le aree dove si sono concentrati i casi. Un panino di(Getty Images).