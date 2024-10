Maltrattamenti ed evasione fiscale | vetturini incastrati dalle telecamere in un video shock di AnimaLiberAction

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ottobre 2024 – Un cavallo con la lingua penzoloni agita la testa in modo convulso e sconnesso, un altro costretto a procedere stremato in mezzo al traffico della Capitale, fa schiuma dalla bocca. Il tutto sotto lo sguardo attonito dei passanti e degli stessi turisti, i primi clienti, ovviamente, delle tradizionali carrozzelle romane. Ilpubblicato questa mattina sui social da una nota associazione antispecista che opera a livello nazionale,è destinato a far discutere e a riaprire inevitabilmente il dibattito sulle botticelle nella Città Eterna.