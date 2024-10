Maltempo, Bologna-Milan rinviata: non si giocherà sabato (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ordinanza firmata dal sindaco, dopo l'allerta meteo emessa per venerdì 25 ottobre Bologna-Milan non si disputerà sabato alle 18. La gara valida per la nona giornata di Serie A è stata rinviata per allerta meteo. Il sindaco di Bologna dopo aver sentito il questore e il prefetto ha firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere Sbircialanotizia.it - Maltempo, Bologna-Milan rinviata: non si giocherà sabato Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'ordinanza firmata dal sindaco, dopo l'allerta meteo emessa per venerdì 25 ottobrenon si disputeràalle 18. La gara valida per la nona giornata di Serie A è stataper allerta meteo. Il sindaco didopo aver sentito il questore e il prefetto ha firmato un'ordinanza con cui ordina di sospendere

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuole chiuse per maltempo: da Bologna a Livorno, da La Spezia a Grosseto. Tutti i comuni in cui le lezioni sono sospese - Il maltempo non dà tregua all'Italia. Una nuova perturbazione atlantica, infatti, è in arrivo sulle regioni del Nord. Dalle prime ore di domani, indica un avviso meteo della Protezione civile, sono ... (ilmessaggero.it)

TMW - Rinviata Bologna-Milan, la Lega Serie A proverà a farla giocare a porte chiuse - Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha deciso di rinviare a data da destinarsi la partita tra Bologna e Milan. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, la Lega Serie A sta cercando una soluzione pe ... (napolimagazine.com)

Serie A, rinviata Bologna-Milan: ecco la prima data utile per recuperarla - E' ufficiale: Bologna-Milan non si giocherà sabato 26 ottobre. Lo ha annunciato il sindaco della città emiliana con un comunicato ... (fcinter1908.it)

MN - Rinvio Bologna-Milan: i rossoneri e la Lega spingono per giocare, gli aggiornamenti - Il rinvio di Bologna-Milan predisposto dal sindaco di Bologna con un’ordinanza firmata nel pomeriggio è ancora oggetto di discussioni tra tutte le parti prese in causa. Il ... (milannews.it)

Perché Bologna-Milan è stata rinviata? Quando si recupera e cosa succede al fantacalcio - Bologna-Milan non si giocherà. La decisione è arrivata dopo la seguente nota del Comune di Bologna: `Sabato al Dall`Ara non si giocherà Bologna-Milan. Il Sindaco,. (calciomercato.com)