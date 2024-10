Ippica. Savio Riding Club, stagione al via (Di giovedì 24 ottobre 2024) È iniziata alla grande la stagione del Savio Riding Club, il sodalizio ippico che ha sede nella strada che da Savio porta a Lido di Classe. Ottimi risultati sono arrivati nella finale del Progetto Sport nazionale di salto ostacoli svoltasi al Riviera Horse Resort di San Giovanni in Marignano. In gara per il Savio Annagiulia Scorza, Anita Gianfanti, Sofia Santi e Annika Benvenuti. Santi e Benvenuti si sono classificate tra le prime quindici in una gara che vedeva la partecipazione di 125 atlete, qualificandosi per la finalissima nazionale che si terrà a Verona in occasione di Verona Fiera Cavalli. Grandi soddisfazioni anche per le discipline dressage e completo, valevoli per la finale nazionale del Progetto Sport, andata in scena al centro equestre federale I Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Sport.quotidiano.net - Ippica. Savio Riding Club, stagione al via Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) È iniziata alla grande ladel, il sodalizio ippico che ha sede nella strada che daporta a Lido di Classe. Ottimi risultati sono arrivati nella finale del Progetto Sport nazionale di salto ostacoli svoltasi al Riviera Horse Resort di San Giovanni in Marignano. In gara per ilAnnagiulia Scorza, Anita Gianfanti, Sofia Santi e Annika Benvenuti. Santi e Benvenuti si sono classificate tra le prime quindici in una gara che vedeva la partecipazione di 125 atlete, qualificandosi per la finalissima nazionale che si terrà a Verona in occasione di Verona Fiera Cavalli. Grandi soddisfazioni anche per le discipline dressage e completo, valevoli per la finale nazionale del Progetto Sport, andata in scena al centro equestre federale I Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, in provincia di Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Savio Riding Club: grandi soddisfazioni per le atlete alle finali del Progetto Sport nazionale - L’autunno è iniziato alla grande per il Savio Riding Club, il sodalizio ippico che ha sede nella strada che da Savio porta a Lido di Classe. Ben sei delle componenti della squadra agonistica, nelle ul ... (ravennawebtv.it)

India cenbank sold $6.49 billion in spot forex market in August, bulletin shows - The RBI said it purchased $16.14 billion and sold $22.64 billion in the spot forex market in August. While most Asian currencies rallied between 2% to 6% in August, the rupee weakened 0.2% to log its ... (sg.news.yahoo.com)

Nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti un incontro alla Casa Matha di Ravenna con Giampaolo Romanato - In occasione del centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti, l'Ordine della Casa Matha di Ravenna organizza un incontro giovedì 17 ottobre alle 17 ... (ravennanotizie.it)