DESENZANO, I 90 ANNI DEL RECORD MONDIALE DI FRANCESCO AGELLO E L'INCONTRO A VILLA BRUNATI

(Di giovedì 24 ottobre 2024) All’Idroscalo la commemorazione del primato d’alta velocità aerea e a sera la presentazione del librodi Goffredo PalmeriniDEL GARDA – Per me che scrivoè stato sempre un luogo d’elezione e di custodia degli affetti. Bellissima città, può essere considerata la capitale del Garda. Non solo per la sua dimensione – ha oltre 29mila abitanti – ma per l’abbondanza delle meraviglie che offre, per la qualità delle iniziative culturali che vi si svolgono tutto l’anno, per l’eccellenza della ricettività turistica e dei servizi d’accoglienza offerti ai visitatori. Il centro storico della città è libero dal traffico veicolare.