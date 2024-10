Lanazione.it - Cerimonia nella sala consiliare. La squadra porta la Supercoppa. Il Comune regala una targa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Un pomeriggio di festa per la città di Follonica, che ha accolto con orgoglio la suadi hockey, vincitrice dellaItaliana per la quarta volta. Il sindaco Matteo Buoncristiani ha accolto gli azzurri di Sergio Silvadeldi Follonica, per complimentarsi dell’imnte successo ottenuto mercoledì scorso a Forte dei Marmi. In segno di riconoscimento il sindaco ha consegnato alla società Innocenti Costruzioni Follonica unae un ricordo in nome di Simone Pantani, a cui la società di hockey ha dedicato la vittoria del trofeo. "Abbiamo organizzato questo incontro perché ci sembrava opportuno complimentarci con voi – esordisce il sindaco Matteo Buoncristiani – per il primo risultato della stagione 2024/2025. Siete una realtà imntissima per la città di Follonica.