Virginia Landi: arte e cultura in mostra a Roma con lacrime e miti femminili (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La scena artistica Romana si arricchisce con la mostra "Senza confini", curata da Sylvia Irrazabal, che propone un viaggio visivo attraverso l'opera della pittrice Virginia Landi. Tra le opere esposte spicca "Tears on heaven", un lavoro che invita a riflettere sul concetto di paesaggio urbano, reinterpretato attraverso la prospettiva intima e poetica dell'artista. La mostra, che si svolge presso la Galleria Internazionale Area Contesa arte di Via Margutta, si prolungherà fino al 27 ottobre e promuove una comprensione profonda della cultura contemporanea attraverso l'arte. La visione artistica di Virginia Landi Virginia Landi, avvocato di origini calabresi, ha saputo fondere la sua formazione professionale con una passione innata per l'arte, una dualità che emerge con prepotenza nelle sue opere.

