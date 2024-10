S&D, sul bilancio Ue maggioranza europeista tradita da Ppe (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Ci siamo sentiti traditi dal Ppe che ha votato con i Patrioti, non è stata una questione di contenuti, la posizione del Ppe era ben riflessa nel testo grazie ai negoziati in commissione bilancio. Tuttavia votando gli emendamenti dei Patrioti il Ppe ha votato contro le sue stesse posizioni, contro quanto negoziato dal loro relatore ombra, credo che questo sia stato un grave errore, qualcuno non è stato fedele alla coalizione pro-europa oggi". Lo ha detto il socialista rumeno Viktor Negrescu, relatore della risoluzione sul bilancio 2025, in conferenza stampa a Bruxelles. Quotidiano.net - S&D, sul bilancio Ue maggioranza europeista tradita da Ppe Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "Ci siamo sentiti traditi dal Ppe che ha votato con i Patrioti, non è stata una questione di contenuti, la posizione del Ppe era ben riflessa nel testo grazie ai negoziati in commissione. Tuttavia votando gli emendamenti dei Patrioti il Ppe ha votato contro le sue stesse posizioni, contro quanto negoziato dal loro relatore ombra, credo che questo sia stato un grave errore, qualcuno non è stato fedele alla coalizione pro-europa oggi". Lo ha detto il socialista rumeno Viktor Negrescu, relatore della risoluzione sul2025, in conferenza stampa a Bruxelles.

