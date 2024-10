Le pensioni minime aumentano di 3 euro, il Codacons: "Vergognosa elemosina" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato la Manovra 2025, che ora passa alle due aule del Parlamento che dovranno discuterla e votarla entro Natale. Dal 28 ottobre - in leggero ritardo rispetto al calendario del governo Meloni - i 144 articoli della finanziaria passeranno in Today.it - Le pensioni minime aumentano di 3 euro, il Codacons: "Vergognosa elemosina" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato la Manovra 2025, che ora passa alle due aule del Parlamento che dovranno discuterla e votarla entro Natale. Dal 28 ottobre - in leggero ritardo rispetto al calendario del governo Meloni - i 144 articoli della finanziaria passeranno in

Manovra, mini-rivalutazione delle minime e tutte le altre novità per le pensioni 2025 - L’inizio dell’autunno coincide puntualmente con l’alba delle nuove speranze per i pensionati italiani, costretti poi a ricredersi sotto la scure della crisi demografica. Il testo della manovra, approd ... (msn.com)

Pensioni, aumento mini per le minime - Tre euro al mese in più nel 2025. E' questa la maggiorazione prevista con la manovra per gli assegni più bassi dell'Inps. Senza alcun intervento sarebbero diminuiti rispetto ad adesso, ma il rialzo è ... (tg24.sky.it)

Manovra, il presidente Mattarella firma, il testo è a Montecitorio, ma sulle pensioni minime aumenti minimi - In tema fiscale stretta sulle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75mila euro, ma con vantaggi che aumentano in base al numero dei figli. Tra le misure il "bonus nuove nascite" una tantum da 1.00 ... (rtl.it)