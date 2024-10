La Rotonda del Valentino riapre: come è stata completamente trasformata per diventare One (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ritorno della movida al Parco del Valentino sta ufficialmente per iniziare. Oggi, mercoledì 23 ottobre, con un party esclusivo per 300 invitati sarà inaugurato One, per tutti la ex Rotonda."Un simbolo di Torino che è stato completamente trasformato per offrirti un'esperienza di Torinotoday.it - La Rotonda del Valentino riapre: come è stata completamente trasformata per diventare One Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ritorno della movida al Parco delsta ufficialmente per iniziare. Oggi, mercoledì 23 ottobre, con un party esclusivo per 300 invitati sarà inaugurato One, per tutti la ex."Un simbolo di Torino che è statotrasformato per offrirti un'esperienza di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Rotonda del Valentino riapre : come è stata completamente trasformata per diventare One - Il ritorno della movida al Parco del Valentino sta ufficialmente per iniziare. Oggi, mercoledì 23 ottobre, con un party esclusivo per 300 invitati sarà inaugurato One, per tutti la ex Rotonda. "Un simbolo di Torino che è stato completamente ... (Torinotoday.it)