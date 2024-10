“Inside Klimt”, ritorna la mostra immersiva (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre – A partire dal 26 ottobre fino al 2 marzo 2025, "Inside Klimt" torna a Firenze con una mostra immersiva completamente rinnovata e con un esclusivo concerto-evento che anima le magnifiche architetture della Cattedrale del'Immagine. Gustav Klimt è già stato il protagonista della "Klimt Experience", la prima produzione firmata Crossmedia Group che nel 2016 venne ospitata da quella che all'epoca era conosciuta semplicemente come Santo Stefano al Ponte. A distanza di otto anni, lo spazio fiorentino dedicato all'arte digitale immersiva torna a rendere omaggio al padre fondatore della secessione viennese, in una versione completamente rinnovata dove sono state impiegate le tecnologie più all'avanguardia. Lanazione.it - “Inside Klimt”, ritorna la mostra immersiva Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre – A partire dal 26 ottobre fino al 2 marzo 2025, "" torna a Firenze con unacompletamente rinnovata e con un esclusivo concerto-evento che anima le magnifiche architetture della Cattedrale del'Immagine. Gustavè già stato il protagonista della "Experience", la prima produzione firmata Crossmedia Group che nel 2016 venne ospitata da quella che all'epoca era conosciuta semplicemente come Santo Stefano al Ponte. A distanza di otto anni, lo spazio fiorentino dedicato all'arte digitaletorna a rendere omaggio al padre fondatore della secessione viennese, in una versione completamente rinnovata dove sono state impiegate le tecnologie più all'avanguardia.

