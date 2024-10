Escherichia coli in hamburger McDonald’s, “è tra ceppi più pericolosi” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il ceppo di Escherichia coli O157:H7, quello che negli Usa ha infettato 49 persone dopo un pasto da McDonald's, è fra i batteri più pericolosi. Lo spiega all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, a seguito dell'alert lanciato dai Cdc americani su una "grave epidemia" di E. coli in 10 Stati Usa, con 10 Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il ceppo diO157:H7, quello che negli Usa ha infettato 49 persone dopo un pasto da McDonald's, è fra i batteri più. Lo spiega all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, a seguito dell'alert lanciato dai Cdc americani su una "grave epidemia" di E.in 10 Stati Usa, con 10

