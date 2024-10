X Factor, Agnelli e la frecciata inaspettata a Fedez: “Finalmente si sta bene” (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cambio ai vertici a X Factor che sta coinvolgendo particolarmente il pubblico che è tornato ad apprezzare il talent (che ha vissuto anni non facili, in termini di ascolti). Dargen D’amico, Ambra Angiolini, Morgan e Fedez. Questi erano i giudici dell’edizione 2023 di X-Factor. Quest’anno, per lo show, Sky ha stravolto completamente il banco dei quattro esperti – ma anche la conduzione decidendo di affidarla a Giorgia – puntando su Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e sul veterano Manuel Agnelli Questo giovedì, 24 ottobre, inizieranno i live e in conferenza stampa Agnelli non ha nascosto la sua soddisfazione. Sempre molto pacato e cupo, il musicista si è lasciato andare a un commento particolarmente entusiastico riguardo a questa edizione: “È la prima volta che mi diverto”. Metropolitanmagazine.it - X Factor, Agnelli e la frecciata inaspettata a Fedez: “Finalmente si sta bene” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Un cambio ai vertici a Xche sta coinvolgendo particolarmente il pubblico che è tornato ad apprezzare il talent (che ha vissuto anni non facili, in termini di ascolti). Dargen D’amico, Ambra Angiolini, Morgan e. Questi erano i giudici dell’edizione 2023 di X-. Quest’anno, per lo show, Sky ha stravolto completamente il banco dei quattro esperti – ma anche la conduzione decidendo di affidarla a Giorgia – puntando su Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro e sul veterano ManuelQuesto giovedì, 24 ottobre, inizieranno i live e in conferenza stampanon ha nascosto la sua soddisfazione. Sempre molto pacato e cupo, il musicista si è lasciato andare a un commento particolarmente entusiastico riguardo a questa edizione: “È la prima volta che mi diverto”.

