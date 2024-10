Ucraina-Russia, Kim manda in guerra gli ‘schiavi da combattimento’ (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kim Jong-un ha inviato 'gli schiavi da combattimento' per aiutare Vladimir Putin nella guerra che la Russia combatte da quasi 1000 giorni contro l'Ucraina. La presenza di soldati della Corea del Nord in un centro di addestramento dell'estremo oriente russo è sotto i riflettori da giorni. Secondo l'intelligence della Corea del Sud, Pyongyang ha Ucraina-Russia, Kim manda in guerra gli ‘schiavi da combattimento’ L'Identità. Lidentita.it - Ucraina-Russia, Kim manda in guerra gli ‘schiavi da combattimento’ Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Kim Jong-un ha inviato 'gli schiavi da combattimento' per aiutare Vladimir Putin nellache lacombatte da quasi 1000 giorni contro l'. La presenza di soldati della Corea del Nord in un centro di addestramento dell'estremo oriente russo è sotto i riflettori da giorni. Secondo l'intelligence della Corea del Sud, Pyongyang ha, KiminglidaL'Identità.

Ucraina-Russia - Kim manda in guerra gli ‘schiavi da combattimento’ - . Spiccano combattenti dallo Sri Lanka e dal Nepal, usati da Mosca come carne da cannone a bassissimo prezzo: le famiglie di questi soldati non ricevono nessun indennizzo in caso di morte. Seul sinora ha supportato l’Ucraina solo con l’invio di aiuti umanitari o, al massimo, elmetti. Si tratta di reparti che vengono sottoposti ad un addestramento brutale, in ambienti totalmente isolati. (Ildenaro.it)

