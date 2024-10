Sostenibilità nell'impresa. «Investire nella green economy conviene» (Di martedì 22 ottobre 2024) La Sostenibilità non è un principio etico, né un obbligo di legge, bensì «una precondizione, un compito e un ruolo». Ne ha discusso la Confartigianato imprese Veneto nel corso di un incontro tenuto lunedì 21 ottobre a Venezia in collaborazione con Fondazione Symbola e Fondazione Venezia capitale Veneziatoday.it - Sostenibilità nell'impresa. «Investire nella green economy conviene» Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lanon è un principio etico, né un obbligo di legge, bensì «una precondizione, un compito e un ruolo». Ne ha discusso la Confartigianato imprese Veneto nel corso di un incontro tenuto lunedì 21 ottobre a Venezia in collaborazione con Fondazione Symbola e Fondazione Venezia capitale

