Quando inizia il Mondiale di scacchi 2024? Ding Liren-Gukesh: programma, orari, tv, streaming

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si terrà a Singapore, per la prima volta nella storia, il match valevole per il Campionato del Mondo di. Dal 25 novembre al 13 dicembre (qualora necessario)difenderà il titolo conquistato nella primavera del 2023, il primo dalla rinuncia volontaria di Magnus Carlsen. Di fronte a lui ci sarà Dommaraju, più noto come D, il più giovane vincitore della storia del Torneo dei Candidati. Non potrebbero essere più diversi i momenti dei due contendenti. Il cinese Campione del Mondo in carica è uscito dalla top 20a seguito di una serie di risultati negativi recenti, mentre al contrariosta rapidamente scalando tutte le gerarchie degli. Il paradosso è che, pur essendo entrato nei primi 5 della lista FIDE, non è neppure il primo degli indiani ad oggi: quel ruolo spetta ad Arjun Erigaisi.