Milan Rafael Leao è un disastro in Champions League Il dato clamoroso

Milan, l'attaccante portoghese Rafael Leao è un disastro in Champions League: i suoi numeri nelle prime gare europee sono davvero assurdi! Si dice che i grandi giocatori si accendono nella partite importanti e non sbagliano certi appuntamenti. Con Rafael Leao, però, questa cosa non funziona. Viene, quindi, spontaneo pensare che forse il numero dieci del Milan non è ancora un grande giocatore o che magari non lo diventerà mai. Certo è che l'inizio di stagione di Rafa è stato tutt'altro che positivo. In Champions League, poi, non ne parliamo Ci sono, infatti, delle statistiche che ci raccontano le prime due gare nella competizione europea del portoghese e i numeri sono davvero disastrosi. Un tiro totale, zero goal, zero assist, zero passaggi decisivi e il dato sugli Expected Goals pari a 0.13.

Milan - Gazzetta : Paulo Fonseca rilancia Theo Hernandez e Rafael Leao : è la prova decisiva. Ecco perché - Visto il rendimento non ottimale dei due e gli ultimi episodi: il primo all’Olimpico, quando entrambi i giocatori si erano rifiutati di fare il cooling break con la squadra dopo che l’allenatore del Milan li aveva fatti sedere in panchina, e il secondo a Firenze, con Theo che aveva calciato il rigore al posto di Pulisic, creando un caos mediatico non di poco conto, adesso i due top player del ... (Dailymilan.it)

Milan - Paolo Di Canio contro Rafael Leao : non capisce l’importanza dell’ambiente e della squadra! L’attacco - . Di Canio, ha voluto porre la sua attenzione in particolare al numero dieci rossonero, facendo riferimento all’intervista rilasciata da giocatore in Portogallo durante la sosta per le nazionali. L’ex attaccante e oggi opinionista è intervenuto a Sky Sport per parlare dell’ultima giornata di campionato e ha voluto dare il proprio parere sulla partita del Milan contro l’Udinese. (Dailymilan.it)

Milan - attacco tremendo a Rafael Leao : colpo durissimo - Fonseca è stato il più discusso in queste due settimane nell’ambiente Milan. Il Milan vince contro l’Udinese, ma Rafael Leao subisce ancora una volta delle critiche dopo 90? passati in panchina: cosa succede Il Milan ha vinto la partita contro l’Udinese per 1-0 portando a casa tre punti importantissimi dopo la pessima sconfitta sul campo della Fiorentina. (Tvplay.it)