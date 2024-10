Harvey Weinstein ha un cancro al midollo osseo (Di martedì 22 ottobre 2024) Harvey Weinstein ha il cancro. All’ex produttore di Hollywood oggi 72enne è stata diagnosticata la leucemia mieloide cronica, rara forma di tumore al midollo osseo. Lo ha riferito per prima la Nbc, aggiungendo che è l’ex boss di Miramax è attualmente in cura all’interno della prigione di Rikers Island, a New York, dove sta scontando 16 anni di carcere per abusi e violenze sessuali. È soltanto l’ultimo di una lunga serie di problemi fisici, tra cui il diabete e ipertensione oltre che stenosi dorsale e liquido nei polmoni. A luglio era stato ricoverato per polmonite bilaterale a causa del Covid, mentre a settembre si era sottoposto a un intervento d’urgenza al cuore. Lettera43.it - Harvey Weinstein ha un cancro al midollo osseo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024)ha il. All’ex produttore di Hollywood oggi 72enne è stata diagnosticata la leucemia mieloide cronica, rara forma di tumore al. Lo ha riferito per prima la Nbc, aggiungendo che è l’ex boss di Miramax è attualmente in cura all’interno della prigione di Rikers Island, a New York, dove sta scontando 16 anni di carcere per abusi e violenze sessuali. È soltanto l’ultimo di una lunga serie di problemi fisici, tra cui il diabete e ipertensione oltre che stenosi dorsale e liquido nei polmoni. A luglio era stato ricoverato per polmonite bilaterale a causa del Covid, mentre a settembre si era sottoposto a un intervento d’urgenza al cuore.

