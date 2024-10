Black Mirror in salsa animalista: per la Biancofiore «gli iguana sono uguali ai cani» (Di martedì 22 ottobre 2024) Alla Camera dei Deputati, a margine di una conferenza stampa, la Senatrice ha affermato che «le iguane si comportano proprio come un cane». Le cose non stanno così ed è sbagliato anche il riferimento fatto alle «categorie di animali domestici» indicate dall'Europa. Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alla Camera dei Deputati, a margine di una conferenza stampa, la Senatrice ha affermato che «le iguane si comportano proprio come un cane». Le cose non stanno così ed è sbagliato anche il riferimento fatto alle «categorie di animali domestici» indicate dall'Europa.

