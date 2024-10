Sport.periodicodaily.com - Young Boys-Inter: le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Gara valida per la terza giornata di Champions League 2024/2025. Per rientrare nel gruppo di testa i nerazzurri non possono steccare questo appuntamento contro gli svizzeri consapevoli di non avere tante possibilità di qualificazione.si giocherà mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 21 presso lo Stadion Wankdorf di Berna.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli svizzeri stanno vivendo un periodo molto complicato sia in Champions League che nel proprio campionato. Due le sconfitte consecutive in Europa contro Aston Villa e Barcellona e con ben 8 reti subite, mentre in patria i ko sono stati tre. Un dato a dir poco preoccupante che si aggiunge al cambio di guida tecnica da Rahmen a Magnin.