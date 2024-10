Liberoquotidiano.it - "Situazioni instabili". L'oroscopo di Branko: soldi, il segno che tremerà

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Le stelle di": l'di oggi, lunedì 21 ottobre. ARIETE Siete un fuoco che arde di continuo, le fiamme della creatività raggiungono il settore finanziario, come conferma l'ottima Luna in Gemelli, mentre Venere dà maggior movimento e dinamismo all'amore. Conturbante feeling erotico, Giove può far nascere una nuova relazione molto seria. Marte si dirige verso la famiglia: che cosa succede da voi, quale evento si prepara? TORO Delizioso anche oggi il profumo della Luna, profumo di mosto selvatico che arriva dalla vigna dei vostri amori. Venere è ritornata amica, Marte è sexy, le stelle scelgono voi, non mancate questo appuntamento con la felicità. Nettuno bellissimo nel settore degli incontri, invita a dare voce e musica al matrimonio, che dovrà confrontarsi con il Sole nello Scorpione dal giorno 23. P.S. Se c'è l'occasione non rinunciate a un pranzo di pesce.