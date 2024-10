Sala: “Serve nuova e concreta politica industriale” (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il nostro Paese ha bisogno di una concreta, reale e nuova politica industriale". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in corso all'Università Bocconi. "Non possiamo lasciare questa responsabilità agli imprenditori – ha aggiunto il primo cittadino milanese – confidando L'articolo Sala: “Serve nuova e concreta politica industriale” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il nostro Paese ha bisogno di una, reale e". Lo ha affermato oggi il sindaco di Milano, Giuseppe, durante il suo intervento dal palco dell'assemblea generale di Assolombarda, in corso all'Università Bocconi. "Non possiamo lasciare questa responsabilità agli imprenditori – ha aggiunto il primo cittadino milanese – confidando L'articolo: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Sala : "Serve nuova e concreta politica industriale" - "Siamo in una realtà che cresce e la crescita non dipende da caso o fortuna, ma dalla convinzione. Dal fatto che gli investimenti delle imprese lombarde son cresciuti del 20% dal 2019 a 2023. Le imprese sanno che hanno bisogno della politica e del pubblico". Non scadiamo in demagogia. "Oggi si parla di ridurre il tetto massimo degli stipendi dei manager pubblici a 160mila euro. (Liberoquotidiano.it)