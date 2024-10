Nuova ossessione beauty con oltre 14 milioni di view su TikTok i toner pad sono il prodotto del momento Da usare per idratare la pelle

Nuova ossessione beauty, con oltre 1,4 milioni di view su TikTok i "toner pad" sono il prodotto del momento. Da usare per idratare la pelle (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra i famosi “10 step” della skincare coreana c’è un passaggio che sta diventando particolarmente di tendenza, quello dei toner pad. Perfetti per velocizzare la routine di bellezza, si tratta di morbidi dischetti di cotone già imbibiti di prodotto da utilizzare per illuminare, tonificare e migliorare la grana della pelle. I vantaggi? Preparano la pelle ai successivi passaggi della skincare, apportano immediatamente una dose extra di idratazione e luminosità. Iodonna.it - Nuova ossessione beauty, con oltre 1,4 milioni di view su TikTok i "toner pad" sono il prodotto del momento. Da usare per idratare la pelle Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tra i famosi “10 step” della skincare coreana c’è un passaggio che sta diventando particolarmente di tendenza, quello deipad. Perfetti per velocizzare la routine di bellezza, si tratta di morbidi dischetti di cotone già imbibiti dida utilizzare per illuminare, tonificare e migliorare la grana della. I vantaggi? Preparano laai successivi passaggi della skincare, apportano immediatamente una dose extra di idratazione e luminosità.

