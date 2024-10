Mike, ecco la serie su Bongiorno: «Un padre della tv che invocava la speranza» (Di lunedì 21 ottobre 2024) La televisione italiana ha un nome e un cognome: Mike Bongiorno. Il padre del ?Rischiatutto? e di altre decine di programmi che hanno fatto compagnia a milioni di telespettatori. Ora Leggo.it - Mike, ecco la serie su Bongiorno: «Un padre della tv che invocava la speranza» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La televisione italiana ha un nome e un cognome:. Ildel ?Rischiatutto? e di altre decine di programmi che hanno fatto compagnia a milioni di telespettatori. Ora

Mike - arriva stasera in tv la miniserie su Mike Bongiorno - ]. Diretta da Giuseppe Bonito (“L’arminauta”; “Figli”) e scritta da Salvatore De Mola (MÀKARI; IMMA TATARANNI-SOSTITUTO PROCURATORE), [. . . di Stefano Di Maria Andrà in onda questa sera 21 ottobre e domani, su Raiuno, la miniserie in due puntate MIKE, che racconta il volto più intimo e segreto del più celebre presentatore italiano: il grande Mike Bongiorno. (Ilnotiziario.net)

Mister Movie | Com’è la serie tv su Mike Bongiorno? Il racconto della vita di un’icona della televisione italiana - Grazie a MisterMovie. Una struttura narrativa classica ma efficace La struttura della miniserie, incentrata su un’intervista immaginaria, permette di esplorare a fondo la vita di Bongiorno, alternando momenti di grande intensità drammatica a aneddoti divertenti. . Tuttavia, alcuni critici hanno sottolineato come la narrazione risulti talvolta troppo lineare e poco focalizzata su ... (Mistermovie.it)

Mister Movie | Le Curiosità su Mike Bongiorno da sapere prima della serie tv - L’amore per il Cervino: Il monte Cervino era uno dei luoghi del cuore di Bongiorno, tanto che le sue ceneri sono state sparse proprio lì. Il rapporto con Berlusconi: Il passaggio di Bongiorno dalle reti Rai a quelle di Silvio Berlusconi ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, ma anche un rapporto complesso e controverso. (Mistermovie.it)