Lapresse.it - Migranti, via del Cdm al decreto Paesi sicuri dopo il caso Albania

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lo aveva annunciato in un rapido punto stampa a Beirut, e in Consiglio dei ministri è passata dalle parole ai fatti. Giorgia Meloni tira dritto sul dossiere,aver spiegato che “è competenza del governo e non della magistratura stabilire quali sono ie quali no”, risponde con unlegge ad hoc ai giudici della sezione Immigrazione del tribunale di Roma che venerdì non avevano convalidato i trattenimenti di 12in, citando una sentenza della Corte di giustizia europea. Il Cdm vara così un dl che, come spiegato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, si compone “di un intervento che sostanzialmente riassume in legge, quindi in fonte primaria, quella che è l’indicazione deicosiddetti