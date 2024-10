La Talpa, cast e novità della nuova edizione: le rivelazioni di Diletta Leotta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuove rivelazioni di Diletta Leotta sulla nuova edizione de La Talpa, cosa ha detto la conduttrice Svelato il cast ufficiale de La Talpa, chi sono i concorrenti Manca sempre meno alla nuova edizione de La Talpa, reality che vedrà Diletta Leotta nei panni di conduttrice. Tornerà sul piccolo schermo dopo ben sedici anni e moltissimi fan sono curiosi di scoprire tutte le novità e cosa faranno i concorrenti. Nelle scorse ore è stato svelato il cast ufficiale, saranno questi i concorrenti che parteciperanno al reality: Gilles Rocca, Orian Ichaki, Ludovica Frasca, Andrea Preti, Alessandro Egger, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Marco Melandri, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini, gli ultimi due parteciperanno come un unico concorrente. Ieri, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Diletta Leotta è apparsa molto emozionata per il suo nuovo progetto televisivo. Bollicinevip.com - La Talpa, cast e novità della nuova edizione: le rivelazioni di Diletta Leotta Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nuovedisullade La, cosa ha detto la conduttrice Svelato ilufficiale de La, chi sono i concorrenti Manca sempre meno allade La, reality che vedrànei panni di conduttrice. Tornerà sul piccolo schermo dopo ben sedici anni e moltissimi fan sono curiosi di scoprire tutte lee cosa faranno i concorrenti. Nelle scorse ore è stato svelato ilufficiale, saranno questi i concorrenti che parteciperanno al reality: Gilles Rocca, Orian Ichaki, Ludovica Frasca, Andrea Preti, Alessandro Egger, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Marco Melandri, Marina La Rosa, Andreas Muller e Veronica Peparini, gli ultimi due parteciperanno come un unico concorrente. Ieri, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,è apparsa molto emozionata per il suo nuovo progetto televisivo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Talpa 2024 - il cast ufficiale della nuova edizione condotta da Diletta Leotta - La puntata finale -come fa sapere l’AD- “sarà prima su Canale 5 e poi su Infinity”. Al termine di ogni puntata, inoltre, é previsto un test sull’identikit della ‘talpa’, come anticipa la Leotta. “Sarà nuovo – fa sapere Diletta- c’è molta innovazione, sarà bellissimo. Cresce l’attesa generale per il ritorno nel piccolo schermo di La Talpa, dal momento che Sorrisi & Canzoni a rivelare in ... (Superguidatv.it)

La Talpa - Diletta Leotta a Verissimo racconta tutte le novità della nuova edizione del reality - Diletta Leotta condurrà la nuova edizione de La Talpa e a Verissimo ha rivelato tutte le novità che ci attendono nella nuova edizione del reality. (Comingsoon.it)

Diletta Leotta svela le prime anticipazioni e novità della nuova edizione de La Talpa - Le prime anticipazioni e novità de La Talpa L'articolo Diletta Leotta svela le prime anticipazioni e novità della nuova edizione de La Talpa proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)