Sinner batte Alcaraz e vince Six Kings Slam: super premio da 6 milioni (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner vince il Six Kings Slam e porta a casa 6 milioni di dollari. L'azzurro, numero 1

Sinner vince il Six Kings Slam - battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il n.1 del mondo supera il rivale spagnolo in tre set - 1 del mondo, battendo il rivale e amico Carlos Alcaraz nella finale del Six Kings Slam, il ricco torneo esibizione di Riad in Arabia Saudita, si è aggiudicato il super premio messo in palio. L’altoatesino ha avuto la meglio sullo spagnolo in tre set (6-7, 6-3, 6-3) riuscendo a resettare dopo il primo set perso al tiebreak e mettendo in. (Gazzettadelsud.it)

