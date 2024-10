Scontri fra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria: i tafferugli in piena tangenziale (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 – Scontri fra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria. Accade in Puglia, prima della partita tra Lecce e Fiorentina allo stadio “Via del Mare” del capoluogo. I due gruppi di sostenitori si sarebbero affrontati anche con bastoni e torce. Ci sono dei video sul web riguardo ai momenti dei tafferugli. La tangenziale è quella di Bari, all'altezza del quartiere Torre a Mare. Gli Scontri sono partiti e proseguiti sulla statale 16, creando grossi disagi al traffico. Alcuni pulmini di tifosi andriesi sono stati distrutti, segni degli Scontri sono ancora visibili dai vetri presenti sull'asfalto. Sul posto è intervenuta la Polizia che sta svolgendo gli accertamenti. I tifosi della Fidelis Andria erano nella stessa direzione dei viola e stavano andando a a Nardò (Lecce) per la gara prevista allo stesso orario e valevole per il girone H di Serie D. Lanazione.it - Scontri fra tifosi della Fiorentina e della Fidelis Andria: i tafferugli in piena tangenziale Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Firenze, 20 ottobre 2024 –fra. Accade in Puglia, primapartita tra Lecce eallo stadio “Via del Mare” del capoluogo. I due gruppi di sostenitori si sarebbero affrontati anche con bastoni e torce. Ci sono dei video sul web riguardo ai momenti dei. Laè quella di Bari, all'altezza del quartiere Torre a Mare. Glisono partiti e proseguiti sulla statale 16, creando grossi disagi al traffico. Alcuni pulmini diandriesi sono stati distrutti, segni deglisono ancora visibili dai vetri presenti sull'asfalto. Sul posto è intervenuta la Polizia che sta svolgendo gli accertamenti. Ierano nella stessa direzione dei viola e stavano andando a a Nardò (Lecce) per la gara prevista allo stesso orario e valevole per il girone H di Serie D.

