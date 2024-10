Oasport.it - Ordine d’arrivo Veneto Classic 2024: Magnus Cort vince con una fuga a lunga gittata, Zana 5°

(Di domenica 20 ottobre 2024) Il daneseha vinto la, imponendosi sul traguardo di Bassano del Grappa dopo unaa lunghissimapartita fin dalle battute iniziali di gara. L’alfiere della Uno-X Mobility si è imposto in solitaria e ha conquistato il 31mo successo in carriera, il quinto in stagione dopo una tappa al Giro del Delfinato, una frazione e la classifica finale dell’Arctic Race, una tappa del Giro di Danimarca. Il francese Romain Grégoire ha concluso al secondo posto con un ritardo di sedici secondi, precedendo di due secondi il belga Xandro Meurisse, lo svizzero Marc Hirschi e Filippo(buon quinto). Sesta piazza per Giulio Pellizzari a 22”, Filippo Baroncini settimo a 39”, Francesco Busatto ottavo a 41”, Davide De Pretto ha chiuso la top-10.