News SSC Napoli, Caprile messo alle strette in diretta: le parole sul dualismo con Meret (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli-Napoli, le parole di Elia Caprile dopo il match di campionato vinto 1-0 dalla compagine partenopea. Il Napoli vince e sale a quota 19 punti al primo posto in classifica. Antonio Conte risponde alla Juventus e trova tre punti fondamentali per la classifica e per il motale. Riguardo alla vittoria contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, l’ex di turno Elia Caprile ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Empoli Napoli, Caprile sicuro: “Sono concentrato su me stesso, sceglierà il mister” Sulla partita e sul protagonista del match che ha deciso la partita, Khvicha Kvaratskhelia, ha affermato: “Empoli-Napoli? I primi venticinque minuti abbiamo fatto fatica, loro sono entrati meglio in campo. Non deve più accadere. Abbiamo vinto, siamo contenti. Kvara? Lui com’è in campo così è in allenamento: un fenomeno”. Spazionapoli.it - News SSC Napoli, Caprile messo alle strette in diretta: le parole sul dualismo con Meret Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Empoli-, ledi Eliadopo il match di campionato vinto 1-0 dalla compagine partenopea. Ilvince e sale a quota 19 punti al primo posto in classifica. Antonio Conte risponde alla Juventus e trova tre punti fondamentali per la classifica e per il motale. Riguardo alla vittoria contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, l’ex di turno Eliaha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Empolisicuro: “Sono concentrato su me stesso, sceglierà il mister” Sulla partita e sul protagonista del match che ha deciso la partita, Khvicha Kvaratskhelia, ha affermato: “Empoli-? I primi venticinque minuti abbiamo fatto fatica, loro sono entrati meglio in campo. Non deve più accadere. Abbiamo vinto, siamo contenti. Kvara? Lui com’è in campo così è innamento: un fenomeno”.

