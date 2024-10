Ilnapolista.it - Douglas Luiz, il suo colpo violento a Patric poteva essere espulsione per condotta violenta (Corsport)

(Di domenica 20 ottobre 2024), il suoper) La rubrica della moviola del Corriere dello Sport (a firma Dario Cervellati) analizza l’arbitraggio di Sacchi e del Var Di Paolo (entrambi hanno avuto 5 in pagella) in Juventus-Lazio 1-0. Molti dubbi sul mancato rosso aancora sullo 0-0. Scrive il: L’errore di valutazione sull’intervento di Romagnoli, a metà del primo tempo, nasce dallo spostamento di Sacchi che si fa prendere in contropiede, parte tardi ed è troppo lontano quando il giocatore della Lazio, cercando in extremis di togliere il pallone a Kalulu, lo atterra al limite dell’area. In soccorso dell’arbitro arriva il Var Di Paolo che correttamente lo richiama all’On Field Review.