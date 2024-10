Rifiuti ingombranti, le date di ottobre per la raccolta straordinaria a Viterbo (Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 e 27 settembre, dalle 7 alle 10,45, i prossimi appuntamenti con la raccolta stradale straordinaria ingombranti al Riello, all’interno dell’area comunale (ex punto di raccolta straordinario ingombranti), con accesso da via Alessandro Volta e uscita sulla tangenziale ovest (lato opposto Viterbotoday.it - Rifiuti ingombranti, le date di ottobre per la raccolta straordinaria a Viterbo Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Domenica 20 e 27 settembre, dalle 7 alle 10,45, i prossimi appuntamenti con lastradaleal Riello, all’interno dell’area comunale (ex punto distraordinario), con accesso da via Alessandro Volta e uscita sulla tangenziale ovest (lato opposto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tante richieste per il ritiro dei rifiuti ingombranti a Bari : l'Amiu organizza servizi straordinari di raccolta - L'Amiu Puglia ha organizzato a Bari, nella settimana in corso e fino al prossimo 12 ottobre, un servizio straordinario di ritiro rifiuti ingombranti con prenotazione. Nelle ultime settimane l'azienda di igiene urbana, attraverso il Numero verde aziendale 800011558 e on line, ha ricevuto un... (Baritoday.it)

A Santa Fiora c’è lo "Svuota Tutto". Mercoledì raccolta di ingombranti con la stazione ecologica itinerante - Si potrà partecipare all’iniziativa che è in programma dalle 9 alle 13. Attivo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 13. Possono conferire le utenze Tari del comune di Santa Fiora. Per accedere al servizio occorre presentare il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti. 30 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 13) o compilare l’apposito form sul sito internet https://seitoscana. (Lanazione.it)

Sabato 28 e domenica 29 il doppio appuntamento con la raccolta straordinaria di rifiuti ingombranti - Sabato 28 e domenica 29 settembre torna a Roma il doppio appuntamento “AMA il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo” la raccolta straordinaria gratuita, dedicata alle utenze domestiche, di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI. La... (Romatoday.it)