Milano l’omicidio del ladro Scarcerati i gestori del bar | Manifestazione di rabbia e di frustrazione

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Il fatto delittuoso è maturato in un contesto particolare”, così Tiziana Gueli. E’ il gip diche ha deciso la scarcerazione degli esercenti cinesi accusati deldi Eros Di Ronza, sorpreso a rubare nel loro bar. Concessi i domiciliari a Zhou Shu, 30 anni, e Chongbing Liu, 49 anni. “Vi è stata la perdita totale dell’autocontrollo, in una dimensione del farsi giustizia da sé non ammissibile nel nostro ordinamento”, si legge nelle motivazioni del giudice. Ma “il fatto delittuoso maturato in un contesto particolare” sarebbe il fatto chesarebbe stato il frutto di una “die diper vedere ancora una volta il frutto del proprio lavoro dileguarsi in un attimo”, si spiega. Perché non era la prima volta che l’attività commerciale di famiglia gestita in viale Giovanni da Cermenate dagli indagati veniva presa di mira.