Incidente mortale a Tradate: tragico scontro tra auto provoca la morte di un ragazzo di 18 anni (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico Incidente stradale ha scosso la comunità di Tradate, in provincia di Varese, la notte tra il 18 e il 19 ottobre. Un giovane di 18 anni ha perso la vita a causa di un violento scontro tra due veicoli, segnando un'altra drammatica giornata sulle strade italiane. Altri tre ragazzi, coinvolti nell'Incidente, hanno riportato ferite, ma le loro condizioni non risultano gravi. Sul posto, i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'Incidente e accertare eventuali responsabilità. L'Incidente a Tradate: la cronaca L'episodio si è verificato intorno alle 3 di notte lungo via Costa del Re, un'arteria stradale nel comune di Tradate. Secondo le prime informazioni raccolte dai percorsi investigativi, il ragazzo deceduto era al volante di uno dei due veicoli coinvolti nello scontro frontale.

