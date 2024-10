Zelensky in crisi agita il fantasma della “guerra mondiale”. Ecco perché (Di venerdì 18 ottobre 2024) Zelensky teme che la guerra scatenata dall'invasione della Russia nel febbraio 2022 diventi "una guerra mondiale". Zelensky in crisi agita il fantasma della “guerra mondiale”. Ecco perché InsideOver. It.insideover.com - Zelensky in crisi agita il fantasma della “guerra mondiale”. Ecco perché Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di venerdì 18 ottobre 2024)teme che lascatenata dall'invasioneRussia nel febbraio 2022 diventi "una".inil”.InsideOver.

Donal Trump contro Zelensky : “La guerra è persa - non avrebbe dovuto permetterla” - Zelensky, che durante l’incontro ha cercato di migliorare i rapporti con Trump, ha spiegato l’importanza per l’Ucraina di entrare nella NATO, ritenendola l’unica garanzia di sicurezza credibile. Zelensky ha ricordato che l’Ucraina, nel 1991, rinunciò al proprio arsenale nucleare, ereditato dall’ex Unione Sovietica, in cambio di garanzie di sicurezza offerte da diversi Paesi, compresa la ... (Thesocialpost.it)

