Radiologia geriatrica, nasce nuova branca diagnostica per immagini (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – È nata con l'obiettivo di riscrivere l’approccio al paziente anziano, fragile per eccellenza. Si chiama Radiologia geriatrica ed è la nuova branca della Radiologia medica e il principale risultato dell’incontro dell’R7, il primo Forum delle 7 Società scientifiche di Radiologia medica dei Paesi del G7, che si è svolto nella splendida cornice di L'articolo Radiologia geriatrica, nasce nuova branca diagnostica per immagini proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – È nata con l'obiettivo di riscrivere l’approccio al paziente anziano, fragile per eccellenza. Si chiamaed è ladellamedica e il principale risultato dell’incontro dell’R7, il primo Forum delle 7 Società scientifiche dimedica dei Paesi del G7, che si è svolto nella splendida cornice di L'articoloperproviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Radiologia geriatrica - nasce nuova branca diagnostica per immagini - Tra poche settimana ci rincontreremo a Chicago, al Congresso americano, per un nuovo avanzamento del progetto, ma ormai siamo partiti e andremo avanti a tutta velocità, anche perché è stata sollecitata l'idea di tenere Venezia come sede annuale e punto di riferimento internazionale per la R7", conclude. (Liberoquotidiano.it)

Radiologia geriatrica - nasce nuova branca diagnostica per immagini - Si chiama radiologia geriatrica ed è la nuova branca della radiologia medica e il principale risultato dell’incontro dell’R7, il primo Forum delle 7 Società scientifiche di Radiologia medica dei Paesi del G7, che si è svolto nella splendida cornice di […]. (Adnkronos) – È nata con l'obiettivo di riscrivere l’approccio al paziente anziano, fragile per eccellenza. (Periodicodaily.com)