Ponte Lambro, il progetto Ascoltiamoci si espande e apre un nuovo sportello (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ponte Lambro, 18 ottobre 2024 - Il progetto Ascoltiamoci, che prevede lo psicologo gratuito per i giovani del territorio, si espande: apre infatti una sede anche a Ponte Lambro. "Fino a qualche giorno fa il servizio era attivo presso la nostra sede in stazione a Erba e in comune a Longone al Segrino – spiega Simone Pelucchi, presidente dell'associazione Lo Snodo – Visto che l'iniziativa prosegue bene e viste le diverse richieste, abbiamo deciso di ampliare il servizio grazie alla collaborazione dello psicologo Claudio Colombo". Il servizio garantisce alle persone che aderiscono un massimo di quattro incontri. In caso emerga un bisogno maggiore lo psicologo indirizza verso altri servizi in rete con Lo Snodo, fra cui i consultori.

