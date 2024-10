Serieanews.com - Penalizzazione nel campionato italiano, annuncio che cambia tutto

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilè pronto a tornare e uno storico club rischia ora di andare incontro ad una drammatica. Terminata la sosta per le Nazionali è tempo di tornare con ile domani si disputeranno tre sfide per gli anticipi di serie A. Inizia ora una serie di impegni per le squadre del nostro, dalla serie A fino alla serie C e i tifosi di tutta Italia attendono di vedere il proprio club. il club rischia (Lapresse) SerieAnewsMentre la serie A si è fermata per gli impegni delle Nazionali diversa è la situazione per la serie C che ha proseguito senza particolari problemi. Negli ultimi anni abbiamo visto diversi club che hanno dovuto fare i conti con penalizzazioni che hanno praticamente condizionato i campionati eto le classifiche, e ora c’è uno storico club che rischia grosso.