Livornese | fiume Cornia rompe gli argini 12 persone isolate Un uomo si salva dall’acqua aggrappandosi ai cartelli stradali

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Una nottata di paura ha colpito la bassa provincia di Livorno, in particolare tra Campiglia, Venturina e Suvereto, dove un violento nubifragio ha causato allagamenti, smottamenti e disagi. Nella frazione di Cafaggio, situata alle spalle di Campiglia, sono caduti 172 mm di pioggia complessivamente, di cui 120 mm in un’ora. La situazione è stata critica, con strade trasformate in fiumi in piena e danni significativi alle infrastrutture. Unè stato soccorso sulla strada 398, mentre era rimasto aggrappato aper sfuggire alla corrente; è stato poi trasportato in ospedale a Piombino come misura precauzionale. A Venturina, il ponte sul rio Verdancio è crollato a causa della tracimazione del torrente, invadendo le strade e le abitazioni circostanti.