Lapresse.it - Istat: Galli, un Paese civile non può avere quasi 3 mln lavoratori irregolari

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ott. (LaPresse) – “Nel 2022 abbiamo 3 milioni di, una cifra enorme. Siamo stabili come economia sommersa rispetto al 2021, però dobbiamo anche dire che il tasso dità era molto più alto nel 2019. Eravamo al 14,9% di unità di lavoroe adesso siamo al 12,5%”. Lo dice a LaPresse Giampaolo, direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani, commentando i dati diffusi dall’sull’economia non osservata nel 2022. “Non diciamo che non si è fatto nulla, nel quadriennio c’è stata una riduzione ma resta moltissimo da fare: unnon può3 milioni disu poco più di 20 milioni di”, sottolinea