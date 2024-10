Giorgio Armani a New York: inaugurate le case di lusso all'Upper East Side (Di venerdì 18 ottobre 2024) Madison Avenue, civico 760. È l'indirizzo del nuovo building di Giorgio Armani a New York, nello sfarzoso Upper East Side di Manhattan, con redditi medi di oltre 150mila dollari per abitante. Il building, riprogettato con Sl Green Realty Corp. e lo studio di architettura Cookfox, è stato svelato Milanotoday.it - Giorgio Armani a New York: inaugurate le case di lusso all'Upper East Side Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Madison Avenue, civico 760. È l'indirizzo del nuovo building dia New, nello sfarzosodi Manhattan, con redditi medi di oltre 150mila dollari per abitante. Il building, riprogettato con Sl Green Realty Corp. e lo studio di architettura Cookfox, è stato svelato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giorgio Armani - il re di New York - Tra epoche, film, atmosfere che ritroviamo sulla passerella della sfilata primavera estate 2025, eccezionalmente organizzata nella Grande Mela per celebrare il nuovo flagship store di Madison Avenue, interamente ridisegnato. Inarrestabile Giorgio, re del classico, sempre fedele a se stesso, con le sue sfilate rassicuranti ma ancora capaci far sognare. (Amica.it)

Giorgio Armani sfila a New York e porta in passerella la bellezza di un’eleganza senza tempo - Giorgio Armani è stato il grande assente nel calendario della Milano Fashion Week. Ha presentato eccezionalmente la collezione Primavera/Estate a New York.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giorgio Armani torna a New York. Una sfilata e un nuovo building ispirato agli anni ‘40 - . e lo studio di architettura COOKFOX. Il grande stilista ne ha voluto uno tutto per sé. La proposta gastronomica è ricca di piatti accuratamente presentati, realizzati con materie prime di altissima qualità, in cui la cucina italiana incontra il gusto tipicamente newyorkese. La prima volta che l’America ha scoperto alla grande il Maestro Armani è stata nel 1978 quando Diane Keaton per ritirare ... (Quotidiano.net)